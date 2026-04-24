Украинка из Магадана наговорила на лишение российского гражданства

МВД лишило гражданства России и уроженку Сумской области из Магадана за неоднократные антироссийские высказывания в Сети и угрозу национальной безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По его информации, 44-летняя женщина получила паспорт в упрощенном порядке в 2019 году и проживала в Магадане более пяти лет. Теперь украинке придется вернуться на родину.

«Женщину лишили гражданства за действий, создающих угрозу национальной безопасности, а также за неоднократные антироссийские высказывания среди колымчан и в интернете», — сказал собеседник агентства.

Ранее российского гражданства лишили выходца одного из государств ближнего зарубежья за публичные оскорбления паспорта гражданина. Он получил документ еще в 2020 году в Карелии, но опубликовал в Сети видеоролик, в котором раскритиковал его.