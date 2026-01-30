Волонтеры работали на ВСУ. Появились подробности поджога ТЦ в Балашихе

Сначала девушке позвонили якобы от оператора сотовой связи, чтобы получить персональные данные для продления договора, затем прислали на электронную почту письмо от «Госуслуг». В нем говорилось, что ее аккаунт пытались взломать неизвестные с Украины и нужно перейти в чат службы поддержки.

По ссылке открылся телеграм-бот с псевдосотрудницей МФЦ. Мошенница перевела пострадавшую на представителя Центробанка, который тоже таковым не являлся. От него девушка узнала, что может попасть под подозрение в дропперстве, затем пообщалась с подставным офицером ФСБ и снова с сотрудником Центробанка.

В конце-концов на нее вышел якобы представитель военной контрразведки, по заданию которого предстояло совершить поджог. Девушку убедили заложить драгоценности в ломбард, перевести деньги и назвать ближайшие торговые центры. Остановились на том, в котором на цокольном этаже находился волонтерский центр. Злоумышленники заявили, что на самом деле женщины, которые плели маскировочные сети, помогали ВСУ, и отправили «на дело».