Волонтеры работали на ВСУ. Появились подробности поджога ТЦ в Балашихе
Задержанная за попытку поджога ТЦ в Балашихе думала, что помогала контрразведке
Телефонные мошенники убедили жительницу Балашихи поджечь торговый центр, так как работавшие там волонтеры якобы помогали Вооруженным силам Украины. Подробности сорванной диверсии сообщил источник 360.ru.
Сначала девушке позвонили якобы от оператора сотовой связи, чтобы получить персональные данные для продления договора, затем прислали на электронную почту письмо от «Госуслуг». В нем говорилось, что ее аккаунт пытались взломать неизвестные с Украины и нужно перейти в чат службы поддержки.
По ссылке открылся телеграм-бот с псевдосотрудницей МФЦ. Мошенница перевела пострадавшую на представителя Центробанка, который тоже таковым не являлся. От него девушка узнала, что может попасть под подозрение в дропперстве, затем пообщалась с подставным офицером ФСБ и снова с сотрудником Центробанка.
В конце-концов на нее вышел якобы представитель военной контрразведки, по заданию которого предстояло совершить поджог. Девушку убедили заложить драгоценности в ломбард, перевести деньги и назвать ближайшие торговые центры. Остановились на том, в котором на цокольном этаже находился волонтерский центр. Злоумышленники заявили, что на самом деле женщины, которые плели маскировочные сети, помогали ВСУ, и отправили «на дело».
По инструкции мошенников девушка купила канистру бензина, облила помещение, но не успела поджечь — местные работницы схватили ее и передали охране. Поджигательница была уверена, что избежит ареста — полицейские якобы отпустили бы ее по кодовому слову. Но произошло по-другому.
МВД Подмосковья возбудило два уголовных дела. Девушке вменили покушение на умышленное уничтожение чужого имущества и терроризм.