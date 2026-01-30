Жительницу Балашихи задержали за попытку поджога торгового центра

Посетители торгового центра «Конфитюр» в микрорайоне Железнодорожном городского округа Балашиха остановили девушку, которая разлила горючую жидкость и хотела поджечь здание. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что несостоявшуюся поджигательницу очевидцы заметили на цокольном этаже. Увидев свидетелей, девушка объявила, что намерена устроить пожар. Посетители остановили пироманку и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

В отделе девушка рассказала, что действовала под контролем неизвестных, которые давали ей распоряжения по телефону.

Против нарушительницы завели уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а по факту попытки поджога — дело о теракте.

В начале января нижегородские полицейские передали в суд материалы уголовного дела против жителя Арзамаса, бросившего в административное здание несколько бутылок с зажигательной смесью. Совершить поджог мужчина не успел из-за быстрого прибытия правоохранителей.