Передал карту третьему лицу? Как избежать риска стать дроппером

Многие россияне передают супругам или детям свои банковские карты для оплаты покупок, но есть риск стать фигурантом дела о дропперстве. Кандидат юридических науки Марина Пронина объяснила телеграм-каналу 360.ru , как обезопасить себя, разрешив близким пользоваться своими финансами.

Пронина объяснила, что именную карту нельзя передавать, так как это нарушает договор с банком. При этом неважно, что ею разрешили воспользоваться только близкому родственнику. Он все-равно считается третьим лицом в этих договорных отношениях.

Правоохранители обращают внимание на то, с какой целью использовались банковские карты. Если родственник купил продукты или оплатил коммунальные услуги, то закон не нарушен.

«Но если он передаст другому лицу карту без ведома владельца для неправомерных операций и получит за это вознаграждение, то это уже состав уголовного преступления», — предупредила она.

По ее словам, россияне смогут себя обезопасить, если выпустят дополнительную карту, оформив ее на имя родственника и привязав к своему счету.

«Оформить нотариальную доверенность. Этот документ уполномочивает конкретного человека совершать от вашего имени определенные финансовые операции», — назвала она еще один вариант.

Пронина отметила, что самый простой способ — использование обычных переводов. Ни правовых рисков, ни оформления допдокументов.

В 2026 году дропперы уже начали использовать новую мошенническую схему, используя поддельные документы иностранцев для совершения незаконных финансовых операций.