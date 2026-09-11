Тюменца обвинили в поджоге знакомого бензином
Ленинский районный суд Тюмени арестовал 53-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство знакомого. По версии следствия, он облил потерпевшего бензином и поджег после ссоры, сообщает Ura.ru.
Следствие считает, что мужчина находился в состоянии опьянения, облил знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени, которые затронули 80% поверхности тела.
Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью и общеопасным способом. Ленинский районный суд Тюмени избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября.