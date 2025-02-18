Внучку экс-мэра Самары Тархова оставили под стражей по делу о двойном убийстве

Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова оставили под стражей. Постановление об этом вынес сегодня Самарский районный суд.

Девушку обвиняют в двойном убийстве. По версии следствия, она расправилась со своим дедом и его женой, а затем скрыла улики.

Несмотря на обработку квартиры потерпевших химическими веществами, криминалисты смогли обнаружить следы крови погибших. Также следствие установило, что внучка избавилась от мебели в квартире, на которой могли остаться следы преступления.

Перед исчезновением Тархова и его жены девушка купила в магазине строительную пилу, пластиковые емкости и химический раствор. Также следователи выяснили, что внучка получила причитавшиеся ее деду как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей.

По одной из версий, обвиняемая убила родственников после ссоры. Она нигде не работала и получала деньги от бабушки и дедушки. Они же снимали ей квартиру в центре Самары.