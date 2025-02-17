СК раскрыл новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Самары

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды. Их сумма составила миллион рублей, сообщила пресс-служба СК.

По ее данным, криминалисты также обнаружили в квартире потерпевших следы их крови. Улики удалось найти несмотря на то, что помещения обработали химическим веществом. Для поиска следов крови и кровеносных сосудов специалисты использовали новейшую технику.

«Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления», — отметили в пресс-службе.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

В убийстве бывшего мэра подозревают его внучку. По версии следствия, она убила бабушку и дедушку после ссоры, а затем избавилась от тел. Перед убийством подозреваемая купила пластиковые бочки, химический раствор и строительную пилу.