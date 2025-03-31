Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в убийстве деда и бабушки, попросила вернуть ее к сыну

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, сказала, что сожалеет о содеянном и решилась на преступление из-за «сомнительных» людей в окружении. Об этом сообщил источник 360.ru в Самарском районном суде, где проходило заседание по избранию меры пресечения для Екатерина Тарховой.

Во время заседания внучка убитых экс-градоначальника Самары и его супруги заявила, что связалась с плохой компанией, которая сподвигла ее на убийство. Она опровергла информацию о том, что мотивом преступления была личная материальная выгода. Со слезами на глазах она просила отпустить ее под домашний арест, чтобы быть с сыном.

«Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей. <… > Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать», — сказала она.

Суд удовлетворил требования следователя следственного управления СК России по Самарской о продлении ареста Екатерины Тарховой. Девушка будет в СИЗО до 2 июня 2025 года.

Ранее адвокат Андрей Карномазов сообщил, что шестилетний сын Тарховой сейчас живет у крестной.

О гибели бывшего градоначальника и его супруги стало известно в начале февраля. В конце февраля внучка Тарховых признала вину в убийстве.