Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве деда

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены дала признательные показания

Проходящая по уголовному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги внучка бывшего градоначальника дала признательные показания в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Девушка пояснила, что к расправе над родственниками привлекла знакомого, который выехал за пределы региона. По словам внучки бывшего мэра, на убийство она пошла, чтобы завладеть имуществом дедушки и бабушки.

Обвиняемая рассказала, что отравила родных, а тела заморозила при помощи жидкого азота. Разделкой трупов занимался ее сообщник. Останки вместе с ним она раскидала по мусорным контейнерам города.

Криминалисты отправили обвиняемую на психолого-психиатрическую экспертизу. В ходе расследования следователи завели против внучки бывшего мэра Самары еще одно уголовное дело о мошенничестве в крупном размере за махинации с автомобилем бабушки.

Предварительно проведенные экспертизы показали, что обнаруженные в квартире биологические материалы принадлежали убитым. Кроме того, кровь бывшего градоначальника и его жены нашли на обуви обвиняемой и в ее квартире.

О пропаже бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги в конце января сообщил друг семьи. Спустя несколько дней следователи завели уголовное дело о двойном убийстве, обвинение в котором предъявили внучке экс-градоначальника.

По версии следствия, девушка расправилась с родственниками, расчленила трупы и выбросила их в мусор. Но найти останки криминалисты так и не смогли. Единственное, что обнаружили правоохранители — биоматериалы в квартире бывшего мэра.