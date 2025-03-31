Стало известно, у кого будет жить шестилетний правнук убитого экс-мэра Самары

Правнука бывшего мэра Самары Виктора Тархова забрала его крестная после ареста матери, которую обвинили в убийстве своих бабушки и дедушки. Об этом сообщил адвокат Андрей Карномазов, его процитировало РИА «Новости» .

«Ребенок сейчас, по мнению Людмилы [Тарховой], находится в нормальной ситуации, в надежных руках. Он у крестной. Наверное, это на текущий момент лучшая ситуация для ребенка», — заявил он.

Карномазов представляет интересы Людмилы Тарховой — потерпевшей по делу об убийстве ее отца, бывшего мэра Самары и его жены. Сама Людмила находится в колонии, отбывает срок за вымогательство. Ее адвокат отметил, что сначала подопечная болезненно восприняла новости о случившемся.

О гибели бывшего градоначальника и его супруги стало известно в начале февраля. В убийстве заподозрили их внучку — Екатерину Тархову. Женщину отправили под стражу на два месяца. В конце февраля она признала вину. Мотивом преступления стало желание завладеть имуществом дедушки и бабушки.

У мэра остался шестилетний правнук. После ареста матери его отправили в приют. В марте ребенка забрали под опеку, но кто именно стал опекуном — не сообщали. Теперь стало известно, что мальчика забрала крестная.

В понедельник состоялся суд над Екатериной Тарховой. Во время заседания женщина расплакалась, попросила меру пресечения в виде домашнего ареста, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок.