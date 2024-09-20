Вновь открылся барбершоп, в котором работал террорист Файзов

Источник 360.ru: под Ивановом снова открылся барбершоп, где работал Файзов

В поселке Тейково в Ивановской области снова открыли барбершоп, в котором работал фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов*. Об этом 360.ru сообщила сотрудница салона.

«Да, конечно», — ответила девушка на вопрос о том, работает ли заведение.

Она подтвердила, что владельцы закрывали барбершоп, но теперь он снова принимает клиентов. Причину закрытия сотрудница говорить отказалась.

«У нас выходные, получается, в среду и в воскресенье», — отметила она.

Давать какие-либо комментарии о работавшем в салоне террористе девушка отказалась.