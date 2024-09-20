Вновь открылся барбершоп, в котором работал террорист Файзов

Источник 360.ru: под Ивановом снова открылся барбершоп, где работал Файзов

Фото: Unsplash

В поселке Тейково в Ивановской области снова открыли барбершоп, в котором работал фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов*. Об этом 360.ru сообщила сотрудница салона.

«Да, конечно», — ответила девушка на вопрос о том, работает ли заведение.

Она подтвердила, что владельцы закрывали барбершоп, но теперь он снова принимает клиентов. Причину закрытия сотрудница говорить отказалась.

«У нас выходные, получается, в среду и в воскресенье», — отметила она.

Давать какие-либо комментарии о работавшем в салоне террористе девушка отказалась.

Alexey Belkin/Business Online
Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Файзов* — один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл». Боевики напали на зрителей концертного зала 22 марта. Они ворвались в здание накануне выступления группы «Пикник», открыли огонь по людям и подожгли «Крокус». В результате теракта погибли 145 человек.

А августе Файзову*, а также Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения. В их число вошли создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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