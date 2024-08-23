Пятеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

Фото: РИА «Новости»

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловали продление срока ареста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на суд.

В инстанцию поступили жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Исроилу Исломову*, Алишеру Касимову*, Диловару Исломову* и Аминчону Исломову*. Продление ареста также обжаловал предполагаемый исполнитель террористического акта Мухаммадсобир Файзов*.

Во вторник сообщалось, что фигуранты Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализоде*, Шамсидин Фаридуни* и Файзов* не стали обжаловать решение суда о продлении ареста. Басманный районный суд Москвы 16 августа оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября.

Нападение на зрителей в подмосковном концертном зале произошло 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по людям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте