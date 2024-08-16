Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых — создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс».
Еще одному фигуранту — Далерджону Мирзоеву* — обвинение оставили без изменений. Ему вменили только совершение теракта.
Вооруженные мужчины напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Они открыли огонь по находящимся в здании людям, а перед уходом подожгли помещение. Жертвами теракта стали 145 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области на следующий день.
*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.