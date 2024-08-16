Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили новые обвинения

Фигурантов дела «Крокуса» обвинили в участии в террористической организации

Проходящим по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиру Файзову*, Шамсидину Фаридуни* и Муродали Рачабализоде* предъявили новые обвинения, среди которых — создание и участие в деятельности террористической группы, незаконный оборот оружия и прохождение обучения для участия в теракте. Об этом со ссылкой на постановление суда по продлению меры пресечения сообщил «Интерфакс» .

Еще одному фигуранту — Далерджону Мирзоеву* — обвинение оставили без изменений. Ему вменили только совершение теракта.

Сегодня Басманный суд Москвы продлил срок ареста всех обвиняемых до 22 ноября.

Вооруженные мужчины напали на концертный зал перед концертом группы «Пикник» 22 марта. Они открыли огонь по находящимся в здании людям, а перед уходом подожгли помещение. Жертвами теракта стали 145 человек. Подозреваемых задержали в Брянской области на следующий день.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.