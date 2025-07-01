В Зеленодольске пожилому охраннику досталось от пьяной компании: мужчине сломали ключицу

В Зеленодольске пожилой охранник получил перелом ключицы за замечание пьяной компании — молодые люди распивали спиртное в парке Победы. Пострадавший рассказал 360.ru, как произошло нападение.

«Они сидели около танка на лавке, выпивали спиртное. Я сделал замечание, чтобы убрали алкоголь. Трое-то среагировали нормально, один — таким образом», — сказал он.

Сначала парни пытались отпираться, дескать, ничего не пили. Перепалка длилась недолго — один из хулиганов сбил охранника с ног.

«Все случилось моментально — была подножка, толкнули. Два раза уронили меня, и получилось, что ключица поломана. <…> И они тоже моментально ушли», — поделился мужчина.

Нападение попало на камеру видеонаблюдения. Полиция осмотрела место происшествия, участковый составил протокол и принял заявление. Собеседник 360.ru сообщил, что врачи наложили ему гипс, в остальном мужчина чувствует себя нормально.

В Подмосковье девушка избила пожилого мужчину, который пригласил ее потанцевать. После того как видео нападения попало в интернет, полиция начала проверку.