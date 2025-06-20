Девушка избила пожилого мужчину в Подмосковье

Жительница Сергиево-Посадского городского округа избила пожилого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции рассказали, что заявлений о происшествии и информации о случившемся из медицинских учреждений не поступало. Факт избиения пожилого мужчины обнаружили во время мониторинга видео в социальных сетях.

На данный момент правоохранители установили личность девушки и устанавливают ее местонахождение.

Источник 360.ru рассказал, что ЧП произошло уже около месяца назад. По его словам, изначально девушка сама была не против пообщаться и потанцевать с пожилым мужчиной.

«Сначала тот мужчина спрашивал, с кем можно потанцевать. Она согласилась, а потом несколько раз ударила его и поставила на колени, заставляла извиняться», — рассказал очевидец.

Сейчас девушка не выходит на связь со знакомыми и отказывается рассказывать о случившемся.

Ранее жительницу Башкирии задержали за то, что она душила и избивала своего ребенка, лежавшего в коляске у двери магазина.