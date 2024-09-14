В Тюменской области молодая мать два года избивала маленькую дочь

Омутинский районный суд Тюменской области арестовал 24-летнюю женщину, которая избивала трехлетнюю дочь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мать, по данным суда, била ребенка, пока жила не только в области, но и в Казани. Женщина полностью признала вину. Под стражей она будет находиться минимум до 27 октября.

В мае в Волгограде задержали отца и мачеху, которые избивали пятилетнего ребенка и тушили о него окурки.

А в августе жительница Сибири подала иск в суд на собственную дочь, живущую в Казани, чтобы ограничить ее в родительских правах. По ее словам, молодая женщина заставляла пятилетнюю девочку есть мыло и заниматься сексом с отчимом-мигрантом.