«Тушили окурки о тело». В Волгограде задержали родителей, истязавших пятилетнего ребенка | 360°

Криминал 15 мая 2024, 01:48 «Тушили окурки о тело». В Волгограде задержали родителей, истязавших пятилетнего ребенка Истязавших пятилетнего ребенка отца и мачеху задержали в Волгограде Freepik

Читать 360 в

В Волгограде возбудили уголовное дело об истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, долгое время 38-летний отец и 37-летняя мачеха избивали пятилетнего ребенка и унижали его

Реклама

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного».

Как отметили представители ведомства, помимо побоев, подозреваемые в преступлении тушили о жертву окурки сигарет. В ходе врачебного осмотра на теле пострадавшего ребенка обнаружили множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

«Сейчас <…> мальчик изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь», — рассказали следователи.

В Санкт-Петербурге ранее возбудили уголовное дело против мужчины, истязавшего свою 12-летнюю дочь. Он систематически наносил ей побои, ограничивал в приеме пищи и удерживал на цепи в комнате.