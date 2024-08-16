Мать склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем в Казани

Жительница Казани заставляла свою пятилетнюю дочь заниматься сексом с сожителем-мигрантом. Развратные действия с ребенком мать снимала на камеру, сообщила Telegram-каналу Mash Iptash бабушка девочки.

Женщина, узнав об извращениях, пыталась забрать внучку в Сибирь, но безрезультатно, несмотря на то что является законным опекуном девочки.

Мать долгое время не общалась с маленькой дочерью. В один момент она стала забирать ее к себе на выходные. После очередного отдыха с матерью и ее сожителем девочка рассказала бабушке жуткие подробности.

По словам ребенка, отчим трогал ее за интимными места, а также пытался вводить в тело инородные предметы, среди которых был фломастер. Девочка также рассказала, что мать якобы заставляла ее есть мыло и жестоко избивала.

Бабушка приняла решение увезти девочку в Кемеровскую область, тогда мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о похищении. После этого ребенка ей вернули.

Спустя время внучка попала в больницу с отравлением, и бабушка подала иск на ограничение родительских прав дочери. Женщина также обратилась за помощью в Московский профсоюз полиции.

Ранее в Новой Москве 14-летняя девочка забеременела от 63-летнего дедушки. Мужчина несколько месяцев насиловал школьницу.