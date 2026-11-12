Военный погиб в Петербурге в результате взрыва авто

«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз», — отметили в СК.

Ведомство установит все обстоятельства случившегося.

По данным телеграм-канала Mash, под днище автомобиля военного установили взрывное устройство. В результате ЧП пострадал родственник владельца машины, который находился рядом. Официально эта информация не подтверждалась.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае мужчину, который готовил подрыв автомобиля военного. Россиянин связался с представителем СБУ и выполнял его задания. Злоумышленника арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.