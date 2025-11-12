«В шоке бежал»: тренер пострадавшего мальчика рассказал подробности ЧП в Красногорске

Тренер пострадавшего от взрыва мальчика рассказал подробности ЧП в Красногорске

Мальчик поднял замаскированное купюрой взрывное устройство перед тренировкой по кикбоксингу в Красногорске. Об этом 360.ru рассказал его тренер.

Он уточнил, что школьник нашел СВУ примерно в квартале от клуба, где проходили занятия.

«Он видимо в шоковом состоянии побежал в сторону тренировок, и его подхватила мать нашего воспитанника», — объяснил собеседник 360.ru.

Тренер отметил, что мальчик занимается уже два года и не раз выступал на соревнованиях.

«Он молодец, у него очень мужской характер. Он достойно выступает и показывает нашу страну. Занимал первое и второе место, пока турниры были не очень значительные», — уточнил мужчина.

Помощник тренера Илона Асланова сообщила, что скорую помощь вызвала мать одного из воспитанников.

«Она — настоящий герой. Через пять минут подъехали мы с тренером. Пытались оказать ребенку первую помощь», — рассказала спортсменка.

Она назвала пострадавшего мальчика дисциплинированным и усердным.

«Мальчик очень способный, ответственный. Он участвовал в турнирах, у него хорошая семья», — добавила Асланова.

Сейчас пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оторвало пальцы. Врачи провели шестичасовую операцию. СК возбудил уголовное дело по факту совершения покушения на убийство общеопасным способом.