Появилось видео с места взрыва начиненной гвоздями бомбы в Красногорске

Экстренные службы оцепили место в Красногорске, где в руках мальчика сдетонировало взрывное устройство. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

В результате взрыва 10-летнему мальчику оторвало пальцы. Он находится в ДНКЦ имени Рошаля, его прооперировали. Источник 360.ru рассказал, что замаскированная денежной купюрой взрывчатка лежала около многоэтажек на улице Оптический переулок.

«Мальчик обнаружил СВУ, которое взял в руки, проследовал дальше, после чего вблизи дома по улице Пионерской произошла детонация», — отметил он.

В ДНКЦ имени Рошаля уточнили, что пострадавшего мальчика оперировали в течение шести часов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, у него сломана рука и нет нескольких пальцев. Ситуацию осложнили сильные разрывы тканей.