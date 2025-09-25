В Санкт-Петербурге задержали уроженца Татарстана, подорвавшего посылку на почте

Утром 25 сентября в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 62-летнего уроженца Татарстана, подорвавшего посылку в отделении «Почты России». Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, мужчина принес в отделение несколько посылок, одна из которых взорвалась. Следователи проверяют версию о том, что пенсионер стал жертвой телефонный мошенников и принес опасный предмет на почту по их требованию.

Жителя Санкт-Петербурга задержали и доставили на допрос. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Террористический акт».

По словам сотрудницы отделения, при которой произошел взрыв, мужчина и раньше приходил на почту, однако никаких проблем не создавал.

«Он периодически появлялся тут, выглядел нормально. В этот раз сказал, что отправляет инструменты», — сказала собеседница 360.ru.

