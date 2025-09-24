Гранату нашли в центре Москвы у госпиталя имени Бурденко

Днем 24 сентября в Басманном районе в центре Москвы обнаружили гранату неизвестного происхождения. Об этом сообщил источник 360.ru.

На боеприпас неподалеку от КПП Военного клинического госпиталя имени Бурденко наткнулся дворник. Еще один очевидец случившегося обратился в экстренные службы.

«Прибыли полицейские, пожарные, реанимация. Ожидаем кинологов. Место огородили», — рассказал собеседник 360.ru.

По предварительной информации, находкой оказалась страйкбольная граната.

Ранее похожий на взрывное устройство предмет обнаружили на северо-западе Москвы рядом с жилым домом. Прибывшие на вызов спасатели подтвердили угрозу взрыва.