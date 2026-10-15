В Приморье вандалы разгромили могилы участников спецоперации

Правоохранители разыскивают вандалов, которые повредили захоронения участников СВО на кладбище в Артеме Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.

«​В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности граждан, причастных к совершению противоправного деяния», — заявили в ведомстве.

О случившемся стало известно во время мониторинга правоохранителями социальных сетей. Внимание обратили на публикацию о повреждении надмогильных сооружений на Шевелевском кладбище в Артемовском городском округе.

Ранее вандалы повредили 14 могил участников спецоперации в хуторе Копанском недалеко от Краснодара. Злоумышленники разбили стеклянные рамки с фотографиями, а также разрушили деревянный крест на одной из могил. По факту случившегося возбудили уголовное дело.