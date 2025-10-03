Неизвестные повредили десятки могил в Свердловской области

В Свердловской области вандалы устроили погром на кладбище в Режевском городском округе. Официальный представитель местного главка МВД Валерий Горелых подтвердил 360.ru факт случившегося. По его словам, следователи выясняют обстоятельства ЧП.

«Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска и службы участковых уполномоченных устанавливают причиненный ущерб, а также точные и подробные обстоятельства совершенного вандализма», — сказал он.

Впервые о произошедшем полиции рассказала местная жительница. Она пожаловалась, что на Никольском кладбище кто-то повредил памятник ее отца. Всего хулиганы повалили на землю около 10 памятников и крестов.