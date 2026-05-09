Вандалы разгромили могилу сына бизнес-омбудсмена Ярославской области

Неизвестные разгромили могилу сына уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфира Бакирова. Фотографии с кладбища в Переславле-Залесском бизнес-омбудсмен опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что шокирующие снимки получил от друзей, которых завел во время многолетней работы в городе.

«Неустановленные лица разрушили могилу моего сына Тимура. Не знаю, кому и для чего это нужно», — сказал Бакиров.

В комментариях к посту бизнес-омбудсмен добавил, что вандалы нацелились именно на эту могилу и старались сделать так, чтобы не допустить восстановительных работ.

«Даже землю не поленились копать», — подчеркнул Бакиров.

Бизнес-омбудсмен добавил, что приложит все усилия, чтобы найти осквернителей места захоронения и уже обратился в полицию. Могилу он пообещал привести в порядок в ближайшее время.

В минувший четверг, 7 мая, неизвестные повредили мемориал погибшим советским солдатам в латвийском городе Иецава. Вандалы сорвали и разбили несколько памятных плит с именами погибших бойцов.