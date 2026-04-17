Неизвестный разбил памятники на кладбище в Тверской области
Неизвестный вандал устроил погром на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора. Подробности случившегося 360.ru рассказала местная жительница Зинаида.
Она предположила, что преступников было несколько.
«Говорят, что он один был, но столько один разрушить бы не смог», — объяснила женщина.
По ее словам, злоумышленники могли попасть на камеры видеонаблюдения расположенного неподалеку магазина.
Вандал повредил 76 надгробий. Сейчас преступника разыскивают правоохранители, по факту надругательства над телами умерших СК возбудил уголовное дело.
«Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленника», — подчеркнули в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее житель 50-летний житель Санкт-Петербурга залил водой Вечный огонь на Марсовом поле. После осквернения мемориала мужчина ушел из парка вместе со знакомым. Когда вандала задержали, он не смог объяснить свой поступок. Против петербуржца возбудили уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений.