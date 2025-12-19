В Петербурге учительницу арестовали по делу о сексуальном насилии над учениками

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Афине Симеонидис, обвиняемой в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что в апреле и июне нынешнего года женщина совершила в отношении потерпевших 2013 года рождения действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния.

Во вторник, 16 декабря, Симеонидис задержали. Свою вину она не признала. Суд постановл заключить ее под стражу до 15 февраля 2026 года.

По информации «Коммерсанта», обвиняемая работала учительницей и являлась классным руководителем у учеников пятого класса в школе Выборгского района.

Ранее стало известно, что в Воронеже психологи помогают девочке, ставшей жертвой насилия физрука.