В Воронеже психологи помогают девочке, ставшей жертвой насилия физрука

Девочке, пострадавшей от насилия со стороны учителя физкультуры воронежской школы, оказывают психологическую помощь. Об этом РИА «Новости» рассказала детский омбудсмен Воронежской области Ангелина Севергина.

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала агентству, что директор школы на совещании категорически запретил говорить о деле физрука. Детей запугали и тоже запретили говорить об этом.

Директор заявил, что класс Владислава Витальевича — лучший в параллели, а сам физрук — лучший классный руководитель.

«Я позвонил маме одной из девочек, и мама сказала, что он девочке замуж выйти предложил! Ну какая же это педофилия?» — процитировала директора Левченко.

Родители разделились на два лагеря: одни защищали детей и обвиняли учителя в совращении, другие — защищали педагога. Многие обвинили самих девочек.

Левченко рассказала, что у нее есть информация о неподобающем поведении физрука — он распивал с детьми алкоголь и курил сигареты, в их взаимоотношениях отсутствовала субординация. Против учителя могут возбудить еще одно уголовное дело по статье «вовлечение несовершеннолетних в общественно опасные действия».