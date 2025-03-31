В Петербурге пенсионера арестовали по обвинению в убийстве с расчленением

Обвиняемого в убийстве и расчленении хозяйки квартиры пенсионера отправили в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Заседание по делу прошло в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 77-летнего пенсионера до 28 мая 2025 года.

По версии следствия, 29 марта в комнату к пожилому мужчине пришла хозяйка квартиры, у которой он снимал жилье. Женщина потребовала у него арендную плату, но пенсионер отказался платить за проживание и между ними возник конфликт. Тогда он убил арендодателя и, пытаясь скрыть преступление, расчленил ее тело. Фрагменты тела он поместил в черные пакеты и выносил в мусорный контейнер во дворе в продуктовой тележке.

Издание StarHit сообщило, что убитая женщина была моделью модного дома «Пава» и сама шила костюмы. Ее близкие рассказали журналистам, что арендатор был буйным человеком, портил имущество, сломал розетки и стиральную машину. Погибшая хотела от него избавиться и просила покинуть жилье.