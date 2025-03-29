Петербургский пенсионер пытался вывезти расчлененное тело на продуктовой тележке

В Петербурге задержали мужчину с расчлененным телом в продуктовой тележке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину с продуктовой тележкой, в которой находились фрагменты человеческого тела. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по городу.

Участковый остановил 77-летнего мужчину с тележкой на лестничной площадке дома по Загородному проспекту. В ней лежал расчлененный труп.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. В квартире задержанного также нашли человеческие останки. Криминалисты и следователи назначили комплекс судебных экспертиз в рамках расследования уголовного дела по статье «Убийство».

Ранее 26-летний житель Санкт-Петербурга избил и задушил знакомого, а затем расчленил и уложил останки в чемоданы, которые оставил в районе впадения реки Славянки в Неву. Подозреваемого задержали и отправили под стражу до 1 мая.