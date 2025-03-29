Жертвой петербургского расчленителя оказалась хозяйка квартиры

Расчлененная в Петербурге женщина оказалась хозяйкой квартиры, которую она сдавала подозреваемому в ее убийстве пенсионеру. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

«Убитой в доме на Загородной оказалась 63-летняя уроженка Карелии — она сдавала квартиру своему будущему расчленителю, где и простилась с жизнью», — уточнили авторы канала.

Полиция задержала мужчину по горячим следам. Пенсионер пытался избавиться от оставшихся фрагментов тела, которые выносил в черных пакетах в мусорный контейнер во двор.

Правоохранители выяснили, что накануне женщина и съемщик поругались. Соседи сообщили о шуме в квартире, но приехавшему на место наряду ППС никто дверь не открыл.

По данным «Фонтанки», утром 29 марта участковый решил перепроверить квартиру. В это же время в полиции зарегистрировали заявку о пропаже владелицы той самой комнаты, которая поехала на Загородный проспект за арендной платой и не вернулась.

Убитая женщина была моделью модного дома «Пава» и сама шила костюмы. Ее близкие сообщили, что ее арендатор был буйным человеком, портил имущество, сломал розетки и стиральную машину. Она хотела от него избавиться и просила покинуть жилье, сообщил StarHit.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Участковый задержал пенсионера, пытающегося вывезти фрагменты человеческого тела в продуктовой тележке.