В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 26-летнего мужчину по обвинению в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Предполагаемого преступника арестовали до 1 мая. По версии следствия, злоумышленник из личных неприязненных отношений избил знакомого, а затем задушил его.

«Срок меры — 1 мая 2025 года (один месяц 28 суток)», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы скрыть тело, обвиняемый расчленил его и поместил останки в чемоданы, вывез их в Петербург и оставил на склоне в районе впадения реки Славянки в Неву. Чемоданы с сильным трупным запахом нашел местный житель. Жена предполагаемого преступника помогала ему.

В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое перед убийством и расчленением молодого человека.