В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого
Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 26-летнего мужчину по обвинению в убийстве и расчленении знакомого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Предполагаемого преступника арестовали до 1 мая. По версии следствия, злоумышленник из личных неприязненных отношений избил знакомого, а затем задушил его.
«Срок меры — 1 мая 2025 года (один месяц 28 суток)», — сообщили в пресс-службе.
Чтобы скрыть тело, обвиняемый расчленил его и поместил останки в чемоданы, вывез их в Петербург и оставил на склоне в районе впадения реки Славянки в Неву. Чемоданы с сильным трупным запахом нашел местный житель. Жена предполагаемого преступника помогала ему.
В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое перед убийством и расчленением молодого человека.
Знакомая погибшего рассказала 360.ru, что он был хорошим человеком. Он вращался в разных кругам, в том числе в ЛГБТ* — парень был андрогином.
*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.