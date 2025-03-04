Стала известна личность жертвы супругов-расчленителей из Ленобласти

Убитый в Ленинградской области молодой человек последние несколько лет просил друзей называть себя женским именем. Об этом 360.ru рассказала знакомая погибшего.

Молодого человека убила супружеская пара: мужчина и его жена-трансгендер. Они расчленили тело, спрятали его в два чемодана, а затем бросили их у Невы.

Знакомая убитого парня сообщила, что тот много «тусил» в Петербурге, но был хорошим человеком.

«Человек-то он очень хороший сам по себе, но то, что он тусил, было дело. Он всегда в такой движухе тусил, веселился, кайфовал от жизни. Вот к чему это привело его», — отметила она.

По ее словам, молодой человек вращался в разных кругах, в том числе и ЛГБТ*.

«[Он был] андрогин, да», — объяснила девушка.

Собеседница 360.ru.добавила, что ее друг много путешествовал, а сам был родом из Новокузнецка.

«Мы и в Новокузнецке с ним гуляли, и в Питере мы с ним гуляли. И в Новосибирске мы с ним жили, гуляли тоже. Везде мы с ним и путешествовали по Сибири, в Барнаул ездили, на Алтай», — призналась знакомая убитого.

Она добавила, что недавно у него умерла мать.

«У него мама умерла недавно, папа есть. <… > Сейчас собираются средства, чтобы отправить его тело в Новокузнецк, к отцу», — отметила девушка.

Она также не исключила, что молодой человек общался с девушкой-трансгендером, которую подозревают в убийстве.

«Из новостей я поняла, что он был знаком с этой девушкой-трансом. Это вполне правдоподобно звучит. Там, скорее всего, одна тусовка», — подытожила собеседница 360.ru.

Ранее в Сети появилось видео допроса супругов, подозреваемых в убийстве. Они на камеру признались в совершенном преступлении и рассказали, как спрятали останки.