В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане

СК: подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане, задержали в Перми

Фото: РИА «Новости»

В Перми задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка», — заявили следователи.

В ближайшее время состоится допрос подозреваемой.

Тело мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушья нашли в чемодане на помойке 12 июля. В преступлении заподозрили мать ребенка.

Следователи провели обыски в квартире, где жил мальчик. В просторном жилье были продукты, мебель и техника — семья не бедствовала. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении.

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