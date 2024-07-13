В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане
СК: подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане, задержали в Перми
В Перми задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка», — заявили следователи.
В ближайшее время состоится допрос подозреваемой.
Тело мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушья нашли в чемодане на помойке 12 июля. В преступлении заподозрили мать ребенка.
Следователи провели обыски в квартире, где жил мальчик. В просторном жилье были продукты, мебель и техника — семья не бедствовала. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении.