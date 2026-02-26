«Страшно за своих детей». Подростковая банда из Мытищ накинулась на двух мужчин

В Мытищах подростки толпой набросили на двух мужчин и жестоко избили их

В Мытищах толпа подростков, которые кошмарят местных жителей, жестоко избила двух мужчин. Родственница одного из пострадавших Варвара рассказала 360.ru подробности случившегося.

Вечером 23 февраля мужчины чистили снег во дворе, на детской площадке они увидели подростка, предположительно, в нетрезвом виде. Он был в компании таких же детей. Мужчины предложили помощь и вызвали скорую.

«После чего компания несовершеннолетних преступников напала со спины сначала на соседа, оставив его лежать на площадке в бессознательном состоянии, затем начала бить нашего родственника группой», — поделилась Варвара.

Прохожие вызвали полицию, а подростки скрылись.

«Самое страшное, что они обитают в ТЦ. И я с супругом видела эту компанию не раз. Там и девушки есть. Все материалы, видео переданы в отдел. Нам тоже страшно теперь за своих детей, родных. Есть предварительная информация, что они могут ходить, угрожать повторно», — добавила родственница потерпевшего.

По ее словам, из-за травм мужчина не может нормально сидеть, ходить и дышать, ему предстоит минимум две дорогостоящие операции. Варвара добавила, что трех участников нападения удалось найти, но их гораздо больше.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проверит работу органов системы профилактики.

Жители Мытищ уже жаловались на подростков в балаклавах. Дети нападают на людей и записывают все на видео.