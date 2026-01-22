В Новосибирске задержали собственника обрушившегося ТЦ

Правоохранители Новосибирска задержали собственника обрушившегося двухэтажного торгового цента Сергея Туркова. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре региона.

«Собственник задержан на 48 часов», — сказала представитель ведомства.

Обрушение произошло накануне на улице Наумова. Крыша площадью около 600 квадратных метров обрушилась, не выдержала конструкция. Предварительная версия причины обрушения — скопившийся снег.

Два человека пострадали, один скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Мужчину обнаружили на крыше разрушенного здания и передали бригаде скорой помощи. Медики более получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Быстрая мобилизация сил и техники, а также оперативное принятие решений позволили устранить последствия обрушения ТЦ за пять часов. На месте происшествия работала спецтехника — подъемные краны и беспилотники.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности».