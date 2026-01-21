Крыша ТЦ в Новосибирске обрушилась, предположительно, из-за снега

Появилась основная версия обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, слова которого привело РИА «Новости» .

«Предварительно — вследствие снеговой нагрузки», — отметил он.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Из-под завалов вытащили и передали медикам уже троих человек. Работает спецтехника — подъемные краны и беспилотники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают работников торгового центра и других очевидцев и выясняют, кому принадлежало здание.

Свою проверку организовала и городская прокуратура.