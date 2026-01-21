Спасатели завершили работы на месте обрушения ТЦ в Новосибирске

Спасательные работы на месте обрушения торгового центра в Новосибирске окончены, об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Работы спасателей на месте ЧС в Новосибирске завершены», — указано в сообщении.

Быстрая мобилизация сил и техники, а также оперативное принятие решений позволили устранить последствия ЧП за пять часов. Площадь разрушений составила 600 квадратных метров.

В Новосибирске на улице Наумова обрушилась крыша торгового центра. По предварительной информации, двое человек получили травмы, их вытащили из-под завалов и отправили в больницу.

Позже стало известно, что из-под завалов достали третьего пострадавшего, который скончался, не доехав до больницы.

По факту происшествия региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Предположительно, крыша ТЦ могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега.