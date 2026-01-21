Пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой

Третий человек, пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске, скончался, не доехав до больницы. Об этом написал ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Мужчину обнаружили на крыше разрушенного здания и передали бригаде скорой помощи. Медики более получаса пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось — смерть констатировали по пути в медицинское учреждение.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов двух женщин. Их в сознании передали врачам для оказания помощи.

Часть торгового центра обрушилась в Новосибирске 21 января. По факту происшествия региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По предварительной информации, крыша ТЦ обрушилась из-за снега.