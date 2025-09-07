В Москве заочно арестовали литовца за незаконный вывод денег

ТАСС: в Москве заочно арестовали гражданина Литвы по делу о финансовых махинация

В Москве суд вынес решение о заочном аресте литовца Андрейуса Трофимоваса. Его подозревают в незаконном выводе денег на счета иностранцев, проживающих за пределами России, с помощью поддельных документов. Как сообщил ТАСС , литовца объявили в международный розыск.

«Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Трофимоваса меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Постановлениями суда ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого и удовлетворено. Объявлен в международный розыск», — говорится в документах.

Литовца обвиняют в двух преступлениях: незаконном обороте платежных средств и незаконных валютных операциях. Он переводил деньги на счета нерезидентов, используя поддельные документы.

Адвокат Трофимоваса, выступая в суде по вопросу избрания заочной меры пресечения, отметил, что его клиент готов сотрудничать со следствием. Однако из-за отсутствия визы и предыдущего выдворения из страны он не может приехать в Россию.

