Всех троих похитителей 11-летнего ребенка арестовали в Приморье

Всех троих похитителей ребенка в Артеме взяли под стражу в Приморье

Все трое похитителей 11-летнего ребенка в Артеме в Приморье отправились под арест. Об этом сообщила краевая прокуратура в телеграм-канале .

В городе Артеме в Приморье трое молодых людей, 18-летний и двое 17-летних, 24 июня силой затащили школьника в автомобиль возле дома по улице Ленина и перевезли в сарай.

Там его связали скотчем, избили, заперли и скрылись. Подозреваемые заявили, что таким образом хотели проучить подростка.

Через час мальчик смог освободиться, дома он рассказал о произошедшем матери, она обратилась к правоохранителям. Потерпевший сообщил, что ранее его уже запирали на несколько часов в этом же сарае, но он не говорил об этом родителям.

Прокуратура взяла дело на контроль.