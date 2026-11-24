Случайный прохожий ударил 12-летнего мальчика, который вступился за своего друга в Королеве. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего, информацию подтвердили в пресс-службе Следкома .

Как сообщила женщина, школьники стояли у магазина и болтали. Один из них поставил ногу на перила, чтобы завязать шнурок на ботинках. В этот момент к нему подошел незнакомец и сделал замечание.

«Мой сын вступился за друга, за что получил удар», — уточнила мать пострадавшего школьника.

Личность мужчины, по ее словам, пока не установили. Следователи СУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что завели дело на убийцу собственного 15-летнего сына в Якутии. Нетрезвый мужчина дважды выстрелил в своего 15-летнего сына из ружья. От полученных ранений подросток скончался на месте.