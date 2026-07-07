В Кабардино-Балкарии задержали 8 участников террористической ячейки

В Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали восемь членов террористической ячейки, готовивших нападения на полицейских. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что члены группы присягнули на верность эмиссару МТО и осуществляли подготовку нападений на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение», — заявили в ведомстве.

Восьмерых участников ячейки задержали. При обысках у них и в тайнике изъяли 10 единиц оружия, 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств, компоненты для их изготовления, 18 ножей, три рации, а также лекарства и снаряжение для жизни в лесу.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и организации деятельности террористической организации и участии в ней.