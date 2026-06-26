Фигуранты дела о подготовке теракта в ростовском СИЗО получили до 29 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор россиянину Дмитрию Папенко, а также украинцам Владимиру Макаренко и Григорию Синченко по делу о подготовке теракта в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно материалам дела, инициатором был Папенко, находившийся в СИЗО по делу о госизмене и подготовке к теракту. Синченко до этого осудили на 26 лет за шпионаж и диверсии, а Макаренко — на 18 лет за участие в террористической организации.

По совокупности приговоров Синченко получил 29 лет лишения свободы, Папенко — 25, Макаренко — 22. Все трое признали свою вину.

По данным следствия, в июле 2024-го Папенко вовлек Макаренко и Синченко в подготовку поджога СИЗО, запланированного на 4 ноября. Злоумышленники намеревались выбраться из камеры, напав на надзирателя, чтобы затем выпустить украинских заключенных. Однако теракт предотвратили силовики.

Ранее сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Ульяновской области.