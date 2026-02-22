В Истре открыли наследственное дело после смерти экс-жены жены Галицкого

«Галицкая Алия Жаксыбаевна… Наследственное дело открыто», — указано в материалах дела.

Дело ведет нотариус в Истре.

Галицкая покончила с собой в подмосковном изоляторе временного содержания. Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга, бизнесмена Александра Галицкого. Она оставила записку, в которой обвинила в своей смерти бывших мужей Александра Галицкого и Николая Болгова.

Галицкие поженились в 2010 году, а развелись в 2025-м в США. В ноябре прошлого года американский суд признал их брак недействительным. Осенью Галицкая подала иск в Москве, требуя раздела имущества с бывшим мужем. Суд наложил арест на российскую недвижимость Галицкого, рыночная стоимость которой может превышать 1,2 миллиарда рублей.