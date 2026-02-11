Адвокат Алии Галицкой рассказал, когда ее похоронят после суицида в ИВС

Следователь дал разрешение на захоронение бывшей жены миллиардера Александра Галицкого Алии, умершей в подмосковном изоляторе временного содержания. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Емельянов в беседе с РИА «Новости» .

«После проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы следователь выдал разрешение на захоронение. В ближайшие дни Алию похоронят», — сказал он.

Алия Галицкая свела счеты с жизнью в подмосковном ИВС после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. Она оставила записку, в которой обвинила экс-супруга в своей смерти.

Суд в Неваде признал недействительным брак Галицкого с Алией. По словам адвоката бизнесмена Анны Бутыриной, бракосочетание в 2010 году состоялось в шутливой форме. В России предприниматель с 1988 года женат на Альбине Галицкой. Отсюда следует, что союз с Алией не имел юридической силы.