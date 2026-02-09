Брак Галицкого с покончившей с собой в ИВС супругой признали недействительным

Суд в Неваде признал недействительным брак между бывшим членом совета директоров Альфа-банка Александром Галицким и покончившей с собой в подмосковном ИВС Алией Галицкой. Об этом РБК сообщила адвокат инвестора Анна Бутырина.

По ее словам, бракосочетание Александра и Алии в 2010 году состоялось в шутливой форме. В России Галицкий с 1988 года находится в зарегистрированном браке с Альбиной Галицкой.

В связи с этим брак с Алией Галицкой не мог иметь юридической силы. Сведения о его заключении не направили в Минюст в установленный месячный срок, добавила правозащитник.

Также американский суд выяснил, что супруги не проживали вместе, у них не было общих долгов и совместно нажитого имущества.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что Алия Галицкая умерла в изоляторе временного содержания.