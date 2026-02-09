Покончившая с собой в ИВС Галицкая оставила записку
Бывшая супруга миллиардера Александра Галицкого Алия оставила записку перед суицидом. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Тело погибшей нашли во время вывода другого заключенного.
«Ее обнаружили в сидячем положении на спинке кровати», — уточнил собеседник телеканала.
В записке Галицкой были обвинения в адрес ее бывшего мужа. Тот при допросе отрицал свою вину.
Ранее его адвокат Анна Бутырина рассказала, что в отношении Алии в декабре 2025 года возбудили уголовное дело по статье о клевете. Она распространяла заведомо ложные сведения в отношении бизнесмена.
Бутырина добавила, что ее клиент с 1988 года находится в браке с Альбиной Галицкой, а его бракосочетание с Алией в 2010 году прошло в шутливой форме. Суд в Неваде признал его недействительным в прошлом году.