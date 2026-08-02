В Ингушетии мужчина устроил стрельбу из свадебного кортежа

В Карабулаке полицейские задержали мужчину, который стрелял в воздух из охолощенного пистолета ТТ во время свадебного кортежа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.

Стрелка доставили в отдел, оружие изъяли. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Месяц назад в Турции 15-летний мальчик ранил 11 человек во время традиционного праздничного выстрела из ружья на свадьбе. Дробь срикошетила от земли и попала в гостей. Всех пострадавших госпитализировали.

В ноябре прошлого года в подмосковном Чехове один из гостей открыл огонь в воздух и подорвал пиротехническое изделие на земле во время празднования свадьбы. Поисками стрелка занялась местная полиция.